Производим древесные пеллеты с 2010 года

Доставляем по Москве, МО и России

Нужны древесные пеллеты?
Продаем от 1 мешка.

Ответьте на шесть вопросов ниже, и мы предложим вам идеальный вариант от 10 000 руб за фасованную тонну, от которого вы не сможете отказаться.

Шаг 1 /
Пройти тест и узнать о привлекатных ценах на пеллеты

За 12 лет мы изготовили более 126 542 тонны пеллет - мы знаем толк в этом
У нас собственное производство, поэтому вы не переплатите посредникам
Есть самовывоз, со склада в М.О. Воскресенский р-н, пос. Виноградово.
Экономная доставка.
Все виды пеллет, фасовка биг-бэги и 15 кг пакеты
Гаранитруем качество
 

Пройдите тест прямо сейчас и узнайте,
что вам на самом деле подходит

Заполнение этого теста займет
у вас не больше 5 минут

Заполнение этого теста займет
у вас не больше 5 минут

После прохождения теста вы получите 
подарок

Производим древесные пеллеты с 2008 года

Доставляем по Москве, МО и России

Нужны древесные пеллеты?

Ответьте на несколько вопросов ниже, и мы предложим вам идеальный вариант от 10 000 руб за фасованную тонну, от которого вы не сможете отказаться

Шаг 1 /
Пройти тест и узнать о выгодных ценах на пеллеты

За 12 лет мы изготовили более 126 542 тонн пеллет - мы знаем толк в этом
У нас собственное производство, поэтому вы не переплатите посредникам
Есть самовывоз, со склада в МО
Экономная доставка и разгрузка
Все виды пеллет, фасовка биг-бэги и пакеты
Гаранитруем качество
 

Пройдите тест прямо сейчас и узнайте,
что вам на самом деле подходит

Заполнение этого теста займет
у вас не больше 5 минут

Заполнение этого теста займет
у вас не больше 5 минут

После прохождения теста вы получите 
бесплатный дизайн-проект 

После прохождения теста вы получите 
бесплатный дизайн-проект 

+7 (499) 450-38-30