Нужны древесные пеллеты?
Продаем от 1 мешка.
Ответьте на шесть вопросов ниже, и мы предложим вам идеальный вариант от 10 000 руб за фасованную тонну, от которого вы не сможете отказаться.
За 12 лет мы изготовили более 126 542 тонны пеллет - мы знаем толк в этом
У нас собственное производство, поэтому вы не переплатите посредникам
Есть самовывоз, со склада в М.О. Воскресенский р-н, пос. Виноградово.
Экономная доставка.
Все виды пеллет, фасовка биг-бэги и 15 кг пакеты
Гаранитруем качество
Пройдите тест прямо сейчас и узнайте,
что вам на самом деле подходит
Заполнение этого теста займет
у вас не больше 5 минут
Заполнение этого теста займет
у вас не больше 5 минут
После прохождения теста вы получите
подарок
Нужны древесные пеллеты?
Ответьте на несколько вопросов ниже, и мы предложим вам идеальный вариант от 10 000 руб за фасованную тонну, от которого вы не сможете отказаться
За 12 лет мы изготовили более 126 542 тонн пеллет - мы знаем толк в этом
У нас собственное производство, поэтому вы не переплатите посредникам
Есть самовывоз, со склада в МО
Экономная доставка и разгрузка
Все виды пеллет, фасовка биг-бэги и пакеты
Гаранитруем качество
Пройдите тест прямо сейчас и узнайте,
что вам на самом деле подходит
Заполнение этого теста займет
у вас не больше 5 минут
Заполнение этого теста займет
у вас не больше 5 минут
После прохождения теста вы получите
бесплатный дизайн-проект
После прохождения теста вы получите
бесплатный дизайн-проект